Viranomaiset huolestuivat, noudatetaanko Trumpin kartanossa koronaohjeita – tämä videomateriaali uudenvuodenbileistä herätti närää

Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump on viettänyt viime aikoina paljon aikaa omistamassaan Mara-a-Lagon kartanossa.

Alueella on golfklubi, joka on suljettu tällä hetkellä osittain, koska osalla henkilökunnan jäsenistä on todettu koronavirustartunta.