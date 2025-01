Villit huhut ympäröivät Aki Ajon tallia – kommentoi tietoja: "Normaalisti touhutaan"

KTM: n tallipäällikkö Aki Ajo vakuuttaa, etteivät emoyhtiön talousvaikeudet ole vaikuttaneet MotoGP-tallin toimintaan.

Ratamottoripyöräilyn MotoGP-kausi käynnistyy kuukauden kuluttua Thaimaassa. Suomalaisittain mielenkiinto kohdistuu KTM-talliin ja sen tallipäällikköön Aki Ajoon.

Syksyllä KTM:n tallipäälliköksi ratamoottoripyöräilyn kuninkuusluokkaan siirtynyt Ajo lensi maanantaina Helsingistä Malesiaan, jossa Sepangin radalla ajettavat testit käynnistyvät tällä viikolla. Ennen kuukauden päässä odottavaa kauden avausta edessä on vielä testirupeama Thaimaassa.

Ajo ei aseta helmi–maaliskuun vaihteessa ajettavaan Thaimaan avauskisaan tarkkoja menestystavoitteita.

– En yleensä sellaisia viikonloppukohtaisia tavoitteita aseta. Nyt on hyvin tärkeää, että tehdään testeissä oikeita asioita. On suunniteltu ne oikein ja tehdään ne oikein. Sitten on aika taas nähdä, mitä täytyy muuttaa.

"En tykkää miettiä paineita"

Vuodesta 2001 omaa Aki Ajo Racing -talliaan pyörittänyt Ajo solmi syksyllä sopimuksen itävaltalaisen KTM-tallin kanssa. KTM liittyi MotoGP-sarjaan vuonna 2017 ja on saavuttanut yksittäisiä osakilpailuvoittoja. Kahdella viime kaudella KTM on sijoittunut valmistajien pistetaulukossa toiseksi, vaikkei voittoja ole tullut.

Ajo kertoo, ettei hänelle ole asetettu selkeitä tavoitteita tulevalle kaudelle.

– Ei varmaan sanallisesti, mutta ihan varmasti taustalla, Ajo sanoo.

– Ihan varmasti tavoitteet on meillä kaikilla, niin päämiehillä itsellään kuin pääkumppaneilla, korkeammalla. Henkilökohtaisesti olen asettanut tavoitteeksi, että seuraavan kahden vuoden aikana täytyisi saada selkeää muutosta ja olla lähempänä kamppailemassa enemmän osakilpailuvoitoista ja sitä myötä mestaruuksista.

Muutoksesta kysyttäessä Ajo sanoo olevansa yksinkertaistaja.

– Olen aina ollut kommunikoinnin taustalla kovasti. Kun se sujuu hyvin, sitä kautta ymmärretään, mitä ollaan tekemässä ja on sitten valmiuksia keskittyä olennaiseen ja yksinkertaistaa toimintoja. Sellaisia sasioita olen ehkä nähnyt, että koetetaan ymmärtää, missä ollaan ja saada sen hetkisestä paketista kaikki ulos.

Ajo ei kuitenkaan sanojensa mukaan "tykkää miettiä paineita" tulosten kautta.

– Olen aina ollut sellainen kaveri, että en liikaa viitsi miettiä mestaruuksia tai muita menestyksiä. Yritän tällaisena mentorina kuljettajille ja henkilökunnallekin sanoa, että päivittäinen kehittyminen on tärkeintä. Se on mun mielestä yksi tärkeä työkalu paineidenkin välttämiseen, Ajo sanoo.

– Koetetaan joka päivä olla parempia, ja jos tehdään se hyvin, niin se mestaruus tai joku muu on tehdyn työn tulos.

Huomio talousvaikeuksissa

KTM on syksyn ja talven aikana ollut otsikoissa tallin emoyhtiön vakavien talousvaikeuksien vuoksi. Yhtiön velkojen määräksi on kerrottu kolme miljardia euroa ja se on hakeutunut omajohtoiseen yrityssaneeraukseen. Ajon mukaan tilanne ei ole vaikuttanut MotoGP-tallin tulevaan kauteen valmistautumiseen.

– Onneksi on pystytty operoimaan hyvinkin normaalisti, ja sanoisin, että on yritetty, että se ei liikaa vaikuta suorituskykyyn. Näkisin, että se ei kausivaikutukseen ja suorituskyvyn kehittämiseen talvikuukausien aikana ole kauheasti vaikuttanut.

Sen sijaan hälyllä on ollut vaikutuksensa tallin toimintaan muulla tavalla. Asioiden selvittäminen ja todistelu on vienyt aikaa.

– Media on saattanut vaikuttaa vähän liiankin paljon niin, että on joutunut keskittymään aika paljon siihen, että todistelee ja näyttää sitä, että tilanne ei ole vaikuttanut.

Talousvaikeuksien keskellä mediatiedoissa on väläytelty jopa tallin mahdollista vetäytymistä sarjasta kuluvan kauden jälkeen. Myös tallin tähtikuskin, 20-vuotiaan Pedro Acostan mahdollisella siirtymisellä toiseen talliin KTM:n haasteiden vuoksi on spekuloitu.

Ajo tyrmää Acostaan liityvät puheet "median liian vähäisellä tiedoilla tekemiksi ylösnostoiksi"

– Acostalla on monivuotinen sopimus KTM:n kanssa ja hän on erittäin motivoitunut uuteen kauteen, Ajo sanoo.

Tallipäällikön mukaan tallin toiminta jatkuu myös tulevina vuosina "täysin normaalisti niin kuin on suunniteltu" vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

– MotoGP:ssa muuttuvat säännöt vuonna 2027, ja KTM:llä on valmistautuminen ja kehitystyö käynnissä uusiin sääntöihin. Kyllä normaalisti touhutaan ja uskotaan meidän pakettiin ja uskotaan, että tulokset seuraavina vuosina menevät ylöspäin, kuten ovat menneet tähänkin asti.