MotoGP-kisassa hurja tilanne – pyörä karkasi yli turva-aitojen

MotoGP-sarjan Unkarin osakilpailun sprint-kisassa nähtiin hurja tilanne.
Sprint-kisan kuudennella kierroksella Red Bull KTM Factory Racingin Pedro Acosta yritti hakea ohituspaikkaa Aprilia Racingin Jorge Martinista. Kaksikko taisteli kisan kymmenennestä sijasta. Acosta kuitenkin kaatui melko vaarattoman näköisesti mutkassa numero 11.
Mutka oli sen verran kovavautinen, että miehen pyörä jatkoi hiekka-alueen läpi volttien saattelemana. Vaaralliseksi tilanne muuttui siinä kohtaa, kun pyörä otti rengasvallista kimmokkeen nousten turva-aidan yli.
Suoraan ylöspäin sinkoutunut pyörä osui juuri samassa kohdassa olleeseen kameratorniin, jossa ollut kameramies säikähti pahanpäiväisesti.
