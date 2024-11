Aki Ajo ottaa tänään historiallisen harppauksen – tämä erottaa arvostetun suomalaispomon muista: "Sitä puolta ei saa unohtaa"

Ajo, 56, on pyörittänyt MM-sarjan pikkuluokissa yli 20 vuoden ajan omaa Ajo Motorsport -talliaan ja noussut tämän myötä yhdeksi varikon arvostetuimmista ammattilaisista.

Suomalaispomon saavuttamaa asemaa on edesauttanut Ajo Motorsportin huima menestys. Talli on saavuttanut nykyään Moto3- ja Moto2-nimillä tunnetuissa pikkuluokissa pitkälle toista sataa GP-voittoa, kymmenen kuljettajien mestaruutta ja viisi tallimestaruutta.

Lisäksi Ajolla on takana nyt jo 13 vuotta yhteistyötä KTM:n kanssa. Itävaltalaismerkki haki Moto3-luokan alkaessa vuonna 2012 lupaavaa kumppania itselleen, ja kun valtaosa huipputiimeistä valitsi Hondan, Ajo päätti lähteä KTM:n matkaan. Sandro Cortese voitti heti ensimmäisellä kaudella Ajon tiimissä mestaruuden, eikä päätöstä ole muutenkaan tarvinnut vuosien mittaan katua.

– Kun on pitkään samojen kumppaneiden kanssa tehnyt, se helpottaa erilaiseen rooliin asettumista ja oppimista. Asiat menevät luonnostaan eteenpäin. Ja totta kai KTM on jo sydäntä lähellä itselläkin. Leipä on niin sanotusti tullut siltä suunnalta, niin sinne on suunnaton kiitollisuuskin, Ajo sanoo.

– Muutoksia aina tulee matkan varrella. MotoGP-luokan projektissakin on tullut aina tavalla tai toisella oltua mukana vähän konsultoimassa. En näe dramaattisia muutoksia, mutta kyllähän sitä täytyy vanhan miehen tarkkana olla, että muistaa keskittyä oikeisiin asioihin.

Vaikka Ajo Motorsportin omistaja ja perustaja nyt hyppää ylimpän luokkaan, tiimi jatkaa toimintaansa kuten tähänkin asti. Toimintaa pyöritetään vastedes yhä vahvemmin Ajon pojan Niklas Ajon, avopuoliso Hanna Hakkaraisen ja tiimissä jo vuosikaudet mukana olleen espanjalaisen Tomás Foncean johdolla.

– Ei mitään dramaattista muutosta silläkään puolella. Meillä on hyvin pitkälle jaettu vastuut jo aikaisemmin.

Kuvio on sikäli ihanteellinen, että KTM:n projekti on vastaisuudessa kaikilla kolmella tasolla Ajon hyppysissä.

– Siitä on varmasti hyötyä kaikille osapuolille. Aina tulee toitotettua, että keskitytään olennaiseen, niin sitä on helpompi toteuttaa ja ehkä määrättyjä asioita jopa yksinkertaistaa. Omiin teeseihini kuuluu olennaiseen keskittyminen ja asioiden pitäminen yksinkertaisina. Kun ei ole liian suurta johto-organisaatiota, se aina helpottaa.

"Työt ovat työtä"

Vaikka voisi kuvitella toisin, Ajo ei varsinaisesti osaa pitää syyskuun lopussa julkaistua pestiä unelmiensa täyttymyksenä.

– En voi sanoa, että olisin juuri tätä työtä erityisemmin tavoitellut. Niin kuin olen aina sanonut, vastataan niihin tarpeisiin, joita pääyhteistyökumppaneilla on. Näen tämän aika hyvänä kombinaationa, että Ajo Motorsport säilyttää oman roolinsa pienemmissä luokissa ja hyödynnetään sitten niitä yhteisiä synergioita ja tavoitteita.

– Minulle työt ovat työtä ja sitä, mitä tilanne tai kumppanit vaativat. Ehkä sellainen määrätynlainen tavoite oli omalla tiimillä päästä MotoGP-luokkaan.

Viime vuonna tämä oli hyvin lähellä, kun KTM yritti hankkia promoottori Dornalta kahta lisäpaikkaa Suzukin jätettyä MotoGP-luokan kauden 2022 päätteeksi. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, ja näin KTM:llä on MotoGP:ssä paitsi oma tehdastiiminsä myös omistamansa GasGas-brändin väreissä ajatettava Tech3-satelliittitiimi.

Ajon mukaan oman tiimin pyörittäminen on loppujen lopuksi järkevämpää pikkuluokissa kuin pääluokassa.

– Dorna on hoitanut hyvin tämän lajin esiintuomisen. Kaikki luokat ovat esillä, ja pienemmätkin luokat saavat hyvin julkisuutta. Kun autourheilussa tahtoo pienemmissä formulaluokissa eteenpäin, siellä pitää yleensä olla kuljettajalla aika iso budjetti. Meillä se on päinvastoin. Kun nuoret kaverit nousevat Moto3-luokkaan, he ovat jo palkkaa saavia urheilijoita.

– Siinä mielessä on ollut ehkä ideaali juttu olla omalla tiimillä pienemmissä luokissa. Silloin on mahdollisuus olla jopa sen luokan ykköstiimi ja menestynein tiimi. Jos siirtyy omalla tiimillä satelliittitiiminä MotoGP-luokkaan, on periaatteessa aina sen tehdastiimin varjossa – joskin hyvin läheisessä yhteistyössä.

Omat vahvuudet edellä

Ajo tunnetaan maailmalla erityisesti kyvyistään löytää lahjakkuuksia ja jalostaa heistä huippukuljettajia. Vaikka hän nyt hyppää niin sanotusti kasvattajasarjoista pääluokkaan, kasvatuksellista lähestymistapaa ei hänen mukaansa ole tarpeen karistaa mihinkään.

– Itseäni on jostain syystä aina kiinnostanut ihmisen mieli ja psykologinen puoli todella paljon. Ehkä olen yrittänyt opiskella ja kehittääkin sitä puolta ja myös käyttää omassa työssä – ehkä enemmän kuin monet kollegat tekevät. Jokainen keskittyy erilaisiin osa-alueisiin, ja minun ja oman porukkani on tullut keskityttyä tähän puoleen.

– Urheilijat ovat yhä nuorempia, kun he nousevat huipulle. Näkisin, että lajissa kuin lajissa henkisen puolen, henkisen vahvuuden ja elämän ymmärtämisen merkitys on suuri. Hyvin usein puhun elämän ymmärtämisestä.

Ajo ottaa esimerkikseen tänä vuonna MotoGP-luokassa Tech3-tallissa debytoineen 20-vuotiaan Pedro Acostan, joka voitti aiemmin Ajon tallissa sekä Moto3- että Moto2-mestaruudet ja palaa ensi kaudeksi hänen alaisuuteensa KTM:n tehdastiimissä.

– Aika harvoin me Pedron kanssa puhumme pitkään ajamisesta tai tekniikasta. Kyllä se menee elämään. Käytämme usein vertauskuvia.

– Tänä päivänä monet urheilijat ovat hyvin nuorena todella korkean tason ammattilaisia, varmasti paljon enemmän kuin kymmeniä vuosia sitten. Toisaalta he ovat aloittaneet lajiin keskittymisen hyvin varhain ja he nousevat nuorempana huipulle. Silloin se elämän ymmärtäminen ei välttämättä ole niin korkealla tasolla, mitä heistä voisi ulkoisesti ammatin harjoittamisen tai käytöksen osalta aistia. Se on sellainen tärkeä puoli, jonka olen huomannut, että se täytyy pitää aina hallinnassa ja siihen täytyy keskittyä. MotoGP-luokassakin monet kaverit ovat kaksikymppisiä tai vähän yli kaksikymppisiä, ja silloin sitä inhimillistä puolta ei saa unohtaa.

Acostasta on puhuttu MotoGP:n "uutena Marc Márquezina" ja "suurimpana tähtenä sitten Valentino Rossin". Márquez on voittanut MotoGP:ssä 62 osakilpailua ja kuusi mestaruutta, Rossi 89 osakilpailua ja seitsemän mestaruutta.

Ajon mukaan suuri osa Acostaan kohdistetuista odotuksista perustuukin lahjakkuuden lisäksi henkisen puolen vahvuuteen.

– Hän on sellainen niin sanottu vanhan liiton kuljettaja. Maailma on monissa lajeissa muuttunut. On sosiaalinen media, ja media muutenkin on muuttanut paljon. On isoja lajeja ja nuoria menestyviä urheilijoita, jotka taistelevat paremmista pesteistä ja isommista rahoista. Se muuttaa montaa ihmistä aika paljon – eikä aina parempaan suuntaan.

– Pedro on yksi niistä, jotka pitävät hyvin jalat maassa ja sen niin sanotun vanhan liiton meiningin koko ajan muistissa. Pidän siitä, että hän keskittyy oikeisiin asioihin ja on hyvin ankara itselleen ja hyvin voitonhenkinen. Niin kuin hän usein mainitsee: hän ei hymyile palkintopallilla muuta kuin silloin, kun hän on korkeimmalla korokkeella.

Acostan tallikaverina KTM:n tehdastiimissä jatkaa ensi kaudella Brad Binder, jolla hänelläkin on menestyksekästä taustaa Ajon tiimistä pikkuluokissa.

– Kai ne pojat jo ajattelevat, että perhana se Ajo tulee tänne taas meitä komentelemaan.

Katseet kahdessa seuraavassa vuodessa

MotoGP-tehdastiimin pomoksi hypätessään Ajon pääasiallisena vastuuna on operationaalisen toiminnan johtaminen ja koordinointi sekä yhteistyö ja kehitystyö tehtaan, testitiimien ja muiden sidosryhmien välillä.

– Kun on isot kumppanit ja iso tehdas taustalla, siihen kuuluu monenlaista roolia ja monenlaista politiikkaa taustalle. Koetetaan laajan kokemuksen avulla hyvällä porukalla pitää asiat hallinnassa.

Johdetavana on, eri sidosryhmien ja tukitoimintojenkin kautta, moninkertaisesti suurempi määrä ihmisiä kuin aiemmin omassa tiimissä.

– Tärkeintä on ensinnäkin ajatella, että ei mennä mitään vallankumousta tekemään. Kyllä se on kuuntelua ja ymmärtämistä. Voin sanoa, että viimeiset pari kolme kuukautta, kun vähän olen jo valmistautunut taustalla tähän, päivät ovat jo enemmän kuluneet MotoGP-ympäristössä ja MotoGP-luokan boksissa. Se on pääosin ollut sitä vielä tarkempaa ymmärtämystä siihen päälle, miten on asiassa jo ollut mukana ja mitä on tiennyt. Ja hyvin paljon ihmisten kuuntelua.

– Siitähän se vähitellen muodostuu, että nähdään, missä ne tärkeimmät kehityskohteet ovat. Se on paljon kommunikoinnin kehittämistä ja sitä kautta prosessien eteenpäin viemistä oikeaan suuntaan ja oikealla tavalla.

KTM on ajanut MotoGP:ssä vuodesta 2017. Vaikka yksittäisiä voittojakin on vuosien saatossa tullut, murtautuminen viime vuosina Ducatin dominoiman sarjan terävimpään kärkeen on vielä tekemättä.

– Olen asennoitunut siihen, että meidän on tärkeää viedä seuraavien kahden vuoden aikana projektia edelleen eteenpäin. Täytyy kuitenkin muistaa, että KTM on moniin kilpailijoihin verrattuna ollut hyvin lyhyen aikaa MotoGP-luokassa mukana, eli se historia ei ole pitkä. Ympäristö vaatii, ja se on selvääkin, että tavoitteet ovat vielä huomattavasti korkeammalla.