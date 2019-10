Emonsa menettänyt hirvivasa pääsi hoivaan ja kiintyi eläinhoitolan omistajaan: "Se juo aamulla viitisen litraa maitoa ja menee päiväunille" – katso hellyttävä video

Urhoksi nimetty vasa on nyt ollut Harjun hoivassa toukokuun lopusta asti.

Murrosikä on tuloillaan

Harju kuvailee Urhoa kiltiksi ja lempeäksi. Vasa on kuitenkin saanut kasvaa jo useamman kuukauden ja murrosikä kolkuttelee ovella.

Urho ottaa ilon irti hellästä hoivasta

– Kun se sai aamumaitoa keittiöstämme, niin se vain tottui siihen, että tulee sisälle taloon. Tuossa se on olohuoneen matolla loikonut ja sulatellut ruokaansa. Kun sanon sille, että mene nukkumaan, niin se saattaa siinä nukkua useammankin tunnin, Harju kertoo.

Villieläintä ei saa pitää lemmikkinä

Harjun hoivaan tuodaan kaikenlaisia eläimiä lepakosta merikotkaan ja hiirestä hirveen. Luonnonvaraisen eläimen pitäminen vangittuna on lainvastaista, eikä niitä saa pitää lemmikkeinä.

Urhon tulevaisuus on vielä auki. Kesyyntynyttä villieläintä ei voi enää päästää takaisin luontoon.

– Todennäköisesti se jää tänne loppuelämäkseen. Tuossa on jo muutaman hehtaarin alue, missä näitä hirviä on ja suunnitelmissa on tehdä muutama hehtaaria aitausta lisää.