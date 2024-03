Ville Peltoselta yllättävä reaktio HIFK:n kohtalonpeliin – Sihvonen povaa nopeaa armonlaukausta: "Se on sitten saletisti näkemiin"

– IFK on ollut hämmästyttävän rajussa alakynnessä, vaikka kaikki numerot ja tunnusmerkit eivät niin sanoisi. Tiistain maratonpelissäkin Pelicansilla oli peli-identiteetti, tyyli ja itseluottamus, jotka oikeastaan kaikki puuttuvat IFK:lta.

– Pelicans on hämmentävän loistavassa vireessä. He pelasivat tiistaina leikiten, nautiskellen ja kiduttaen, tietäen sen, ettei sitäkään peliä ollut pakko voittaa, Sihvonen näkee.

Pelicans ei ole vielä päässyt edes kunnolla nauttimaan vaarallisen ylivoimansa tehokkuudesta. Parannettavaa on siis Tommi Niemelänkin joukkueella rutkasti.

– Se on sitten saletisti näkemiin, jos saavat siihen vielä napsun kaksi lisää, Sihvonen ennakoi.

HIFK:n ratkaisu inhorealistisen analyysin tulos

HIFK on Sihvosen mukaan pystynyt lähinnä roikkumaan mukana ilman juuri minkäänlaisia konsteja vastata haasteeseen.

– Kallistun siihen, että taustalla on ollut inhorealistinen analyysi. Jos Pelicansia lähtee haastamaan yhtään vauhtilätkässä, niin turpaan tulee. Tuolla itseluottamuksella, tuolla suorittamisella ja taustalla se oli sinänsä oikea ratkaisu, Sihvonen näkee päävalmentaja Ville Peltosen vedosta.

– Siinä on vain se, että Pelicans on kuin kameleontti. Nyt he jopa ilkkuivat viivelähdöillään ja muilla IFK:lle.