Tähän ratkeaa Pelicansin ja HIFK:n sarja – Sihvonen näkee Ville Peltosen suurimmassa miinuksessa yllättävän edun

Ville Peltosen paradoksi

– Tässä oli paradoksaalisesti se hyöty, että vaikka Peltosen suurin miinus on ollut se, ettei hän ole kyennyt luomaan selkeää identiteettiä kolmen vuoden aikana, niin tämä sopii siihen, että tehdään vielä tällainen säätö. Hänessä on sellaista kameleonttia. Se on ollut yhtä muutosvalmentamista, ja on paradoksaalista, että se löytyy sitä kautta, Sihvonen sanoo.