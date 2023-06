Ville Merinen tunteikkaasta puheestaan eduskunnassa: "Ehkä rohkeinta mitä olen koskaan tehnyt"

Merisen mukaan eduskunnassa puhuminen on jännittänyt ja ahdistanut häntä ennen tätä iltaa todella paljon.

– Täällä on jotenkin ahdistava tunnelma puhua, ja se johtuu näistä kaikista huudoista ja kulttuurista. Meinasin jo itse ruveta täällä huutelemaan jossain välissä, vaikka se ei ole yhtään minun tapaistani. Tämä kulttuuri on vaikea oppia uutena ihmisenä, kun on niin empaattinen, Merinen totesi puheessaan.