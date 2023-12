Sofia Virta nousi puoluejohtajaksi poikkeuksellisella taustalla – "Ne ovat vaikeita asioita puhua"

Monta rautaa tulessa

– Olen ajatellut, että pitää tehdä koko ajan ja olla kaikessa täydellinen ja hyvä, mutta se on rapissut. Elämä on opettanut, että koskaan ei voi olla täydellinen, niin siinä on laskenut rima. Olen myös sellainen, että aidosti tykkään tehdä monia asioita, toisen kauden kansanedustaja Virta sanoo.

Henkilökohtaiset haasteet

– Minuun on kohdistettu vuosia jatkunutta väkivaltaa, josta käräjäoikeus on tekijälle langettanut tuomiot. Osassa tilanteista lapseni on ollut läsnä. Tekijällä on minua ja läheistäni kohtaan lähestymiskielto, Virta kertoi sosiaalisessa mediassa.