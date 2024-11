NHL:ssä hyrrää suomalainen voittokone: "Nautin todella tässä hallissa pelaamisesta"

Lankinen on voiton tae

Lankinen siirtyi seuraan vasta syyskuussa ja on käyttänyt näyttöpaikkansa erinomaisesti. Joukkueen maalivahdeista hän on ollut päävastuussa ja voiton tae. Toinen maalivahti Arturs Silovs on pelannut vain neljässä ottelussa eikä ole voittanut yhtään. Thatcher Demko kärsii loukkaantumisesta eikä ole pelannut lainkaan.