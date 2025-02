Ville Husso debytoi huimalla tavalla uudessa joukkueessaan – teki heti seurahistoriaa

Suomalaisvahti Ville Husso pelasi ensimmäisen ottelunsa uudessa seurassaan San Diego Gullsissa.

Aiemmin tällä viikolla Detroit Red Wingsistä Anaheim Ducksiin kaupattu Husso nähtiin torstain vastaisena yönä ensimmäistä kertaa tositoimissa AHL-seura San Diego Gullsin riveissä.

Debyytti ei olisi voinut sujua paremmin, sillä Husso torjui heti nollapelin pysäyttäen kaikki Calgary Wranglersin 34 laukausta.

Hussosta tuli San Diegon seurahistorian ensimmäinen maalivahti, joka on torjunut heti debyytissään nollapelin.

Käynnissä oleva kausi on ollut 30-vuotiaalle Hussolle vaikea. 4,75 miljoonan dollarin vuosipalkalla pelaava torjuja joutui jo alkukaudesta sivuraiteille Detroitissa ja pääosin kausi onkin kulunut AHL:ssä.

Husso on pelannut tällä kaudella yhdeksän NHL-ottelua vaatimattomalla torjuntaprosentilla 86,6. AHL:ssä koppi on tarttunut hienosti ja 14 ottelun torjuntaprosentti on komea 92,0.