5,3 miljoonan mies heivattiin NHL:stä suomalaisvahdin edestä – "Hän on ansainnut sen"

NHL:ssä pelaavan Pittsburgh Penguinsin GM Kyle Dubas haluaa antaa joukkueen suomalaisvahdille Joel Blomqvistille kunnollisen näytönpaikan Tristan Jarryn kustannuksella.

Pittsburgh ilmoitti keskiviikkona yllätysuutisen, kun se kertoi asettavansa joukkueen viime vuosien ykkösvahdin Tristan Jarryn waivers-listalle. Päätöstä voidaan pitää hyvinkin yllättävänä, sillä Jarry pelaa tällä hetkellä 5,375 miljoonan dollarin vuosiansiot takaavalla sopimuksella.

Jarryn otteet ovat kuitenkin olleet vaisuja. 29-vuotias kanadalainen on torjunut 22 pelissä vaatimattomalla torjuntaprosentilla 88,6. Jarry piipahti AHL:ssä jo alkukaudella viiden ottelun ajan.

Palattuaan NHL:ään Pittsburgh halusi antaa Jarrylle kunnon mahdollisuuden palata aiempien vuosiensa tasolle, mutta Jarry ei ole tässä onnistunut.

Samaan aikaan seuran 23-vuotias suomalaisvahti Joel Blomqvist on pelannut AHL:ssä erinomaisesti. Pittsburgh haluaakin antaa Blomqvistille kunnon mahdollisuuden näyttää kyntensä NHL:n kirkkaissa valoissa.

– Minusta tässä vaiheessa on pitkällä tähtäimellä parasta joukkueelle ja Tristanille antaa Joelin tulla tänne. Meidän mielestämme hän on edellisen puolentoista vuoden aikana ansainnut peliesityksillään oikeuden hyvään näytönpaikkaan. Ja me saamme mahdollisuuden nähdä, mihin hän pystyy pidemmällä aikavälillä, Pittsburghin GM Kyle Dubas kertoo seuran sivuilla.

Blomqvist sai tulikasteensa NHL:ssä jo alkukaudella. Kahdeksan ottelun aikana Blomqvist koppasi kiekkoja 90,4 prosentin varmuudella.

– Joelin vahvuuksiin kuuluu hänen urheilullisuutensa, nopeutensa ja pelinlukutaitonsa. Hän liikkuu hyvin ja on hyvänkokoinen. Psykologisella tasolla olemme nähneet, että jos hän pelaa huonon pelin, hän pystyy kääntämään kurssin parempaan suuntaan, Dubas kuvailee Blomqvistia.

– Joel on pelannut erittäin hyvin. Hänellä on ollut hyviä pelejä täällä Pittsburghissa ja on pelannut hyvin AHL:ssä. Hän saa mahdollisuuden auttaa tätä joukkuetta voittamaan, Pittsburghin päävalmentaja Mike O’Sullivan jatkaa.