HS-gallup: Kolme suurinta puoluetta käytännössä tasoissa

Kokoomus on yhä suurin puolue, mutta sen kannatus on laskenut viime viikon gallupista yhdellä prosenttiyksiköllä 19,8 prosenttiin. Perussuomalaiset ja SDP ovat prosentin kymmenysosalleen tasoissa 19,2 prosentin kannatuksella. HSn arvioi, että kokoomuksen johto on enää 20 000 ääntä perussuomalaisiin ja SDP:hen.