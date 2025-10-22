Yleensä tukea oli huijattu ilmoittamalla karjan tai peltoalan koko väärin.
Kreikassa on pidätetty 37 ihmistä, joita epäillään EU:n maataloustukiin liittyvistä huijauksista, kertoi maan poliisi keskiviikkona.
Epäillyt ovat muun muassa Ateenan seudulta ja Kreetalta.
Aiemmin syksyllä kerrottiin, että kreikkalaisten viljelijöiden epäillään huijanneen väärin perustein ainakin 23 miljoonaa euroa EU:n maataloustukia.
Tarkastuksissa löytyi toista tuhatta väärin perustein tukea nostanutta. Yleensä tukea oli huijattu ilmoittamalla karjan tai peltoalan koko väärin.
Maataloustukiskandaali on tuonut poliittista painetta Kreikan konservatiiviselle pääministerille Kyriakos Mitsotakisille, jonka suku tunnetaan pitkäaikaisesta vaikutusvallastaan Kreetalla.
Mitsotakis on vakuuttanut, että huijauksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen.