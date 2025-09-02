Kreikkalaisviljelijöiden epäillään huijanneen miljoonakaupalla EU:n maataloustukia

Kreikkalaisviljelijöiden epäillään huijanneen väärin perustein ainakin 23 miljoonaa euroa Euroopan unionin maataloustukia, kertoi kreikkalaisministeri tiistaina.
Kansallisesta turvallisuudesta vastaavan ministerin Michalis Chrysochoidisin mukaan viranomaiset kävivät läpi yli 6 300 tukea saanutta. Tarkistuksissa löytyi toista tuhatta väärin perustein tukea nostanutta.
Yleensä tukea oli huijattu ilmoittamalla karjan tai peltoalan koko väärin.
Kriisin keskiössä on Opekepe-virasto, joka hoitaa EU-tukien maksamisen ja niiden valvonnan. Opekepe jakaa vuosittain yli kolme miljardia euroa varoja, pääasiassa maataloustukina noin 680 000 viljelijälle. EU on jo aikaisemmin tutkimuksissaan löytänyt Opekepestä laajaa tukien väärinkäyttöä.
EU määräsi kesäkuussa Kreikalle yli 392 miljoonan euron sakot maataloustukien puutteellisesta valvonnasta.