Kreikkalaisviljelijöiden epäillään huijanneen miljoonakaupalla EU:n maataloustukia

AOP Kreikka maanviljely 2.9.2025
Kuvituskuva. Tarkistuksissa löytyi toista tuhatta väärin perustein tukea nostanutta.
Julkaistu 02.09.2025 18:57

MTV UUTISET – STT

Kreikkalaisviljelijöiden epäillään huijanneen väärin perustein ainakin 23 miljoonaa euroa Euroopan unionin maataloustukia, kertoi kreikkalaisministeri tiistaina.

Kansallisesta turvallisuudesta vastaavan ministerin Michalis Chrysochoidisin mukaan viranomaiset kävivät läpi yli 6 300 tukea saanutta. Tarkistuksissa löytyi toista tuhatta väärin perustein tukea nostanutta.

Yleensä tukea oli huijattu ilmoittamalla karjan tai peltoalan koko väärin.

Kriisin keskiössä on Opekepe-virasto, joka hoitaa EU-tukien maksamisen ja niiden valvonnan. Opekepe jakaa vuosittain yli kolme miljardia euroa varoja, pääasiassa maataloustukina noin 680 000 viljelijälle. EU on jo aikaisemmin tutkimuksissaan löytänyt Opekepestä laajaa tukien väärinkäyttöä.

EU määräsi kesäkuussa Kreikalle yli 392 miljoonan euron sakot maataloustukien puutteellisesta valvonnasta.

Lisää aiheesta:

Von der Leyen: Venäjältä takavarikoitujen rahojen tuottoja alkaa virrata UkrainalleEU vapauttaa lähes 140 miljardia jäädytettyjä tukia PuolalleKuivuus riuduttaa maanviljelijöitä: Espanja hakee rahaa EU:n hätärahastostaKypros luopuu "kultaisten passien" tarjoamisesta ulkomaalaisille sijoittajille – ovat voineet tarjota kätevän väylän järjestäytyneelle rikollisuudelleEuroopan komissio hyväksyi Alankomaiden jättituen lentoyhtiö KLM:lle – tukipaketti yhteensä 3,4 miljardia euroaTanskassa sosiaalihallituksen työntekijän epäillään huijanneen sosiaalitukia lähes 23 miljoonan euron arvosta
KreikkaEUMaatalousUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Kreikka