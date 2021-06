Italian mafian epäillään kupanneen miljoonien edestä EU:n maataloustukia – syytettyinä myös poliitikkoja

Huijauskuvio on ollut verrattain yksinkertainen, syyttäjät kertovat. Mafia on aktiivisesti paikallistanut viljelysmaita, jotka ovat olleet ilman EU-tukia. Etsinnöissä mafia hyödynsi yhteyksiään paikallisviranomaisiin.

EU:n elpymispaketti tulossa

Mahdollisia tuomiota on turha odottaa lähiaikoina, sillä Politicon mukaan oikeudenkäynnin on arvioitu kestävän ainakin vuoden päivät. Oikeussalissa on ruuhkaista, sillä tapauksessa on mukana 97 syytettyä, 90 juristia ja tuhatkunta todistajaa. Syyttäjä on ilmeisesti saanut puhuttua todistajiksi myös mafiosoja.