Kypros luopuu "kultaisten passien" tarjoamisesta ulkomaalaisille sijoittajille – ovat voineet tarjota kätevän väylän järjestäytyneelle rikollisuudelle

Passin on voinut saada 2,5 miljoonan euron sijoitusta vastaan.

Vuodesta 2007 käytössä olleen järjestelmän on nyt tarkoitus loppua marraskuun alussa. "Kultaiset passit" ovat tuottaneet maalle seitsemän miljardia euroa. EU-passien tai oleskelulupien kauppaamista on arvosteltu muun muassa siitä, että ne ovat voineet tarjota kätevän sisäänpääsyn järjestäytyneelle rikollisuudelle.

Qatarilainen al-Jazeera-kanava on raportoinut, että kymmenet "kultaisten passien" hakijoista olivat rikostutkinnan tai kansainvälisten pakotteiden kohteena tai suorittivat vankeustuomiota. Kypros on arvioimassa uudelleen noin 4 000 ihmisen tapaukset, joissa passi on myönnetty rahaa vastaan.