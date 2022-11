Vikin ja Köpin YleX Aamu -ura huipentui Tavastialle – kaksikko paljastaa, mitä backstagella tapahtui heti viimeisen lähetyksen jälkeen

Radiojuontajat Ville "Viki" Eerikkilä ja Juuso "Köpi" Kallio ovat uuden edessä. Liki seitsemän vuotta YleX Aamu -radio-ohjelmaa luotsannut kaksikko kertoi kesäkuussa lopettavansa työt suosikkiohjelman juontajina ja suuntaavansa katseensa kohti uutta showtaan. Heinäkuun 1. päivä he astuivat Tavastia-klubin lavalle ja vetivät liveyleisön edessä viimeisen YleX Aamu -lähetyksensä.

Kuusituntinen lähetys päättyi koskettavaan hetkeen, kun kaksikko kiitti kyynelehtien sekä työtovereitaan, kuuntelijoitaan, tukijoukkojaan että toisiaan. Kiitosten jälkeen he laittoivat samban soimaan ja poistuivat aplodien saattelemana Tavastian legendaariselle backstagelle.

Toinen juontaja Eerikkilän tilalle?

Jatkossa kaksikon juttuja voi kuunnella Viki ja Köpi Show -ohjelmassa, joka ilmestyy viikottain Yle Areenaan. Eerikkilän ja Kallion mukaan heidän uusi ohjelmansa on useamman vuoden työn tulos.

Molemmat tiesivät, että heidän on luultavasti jossain vaiheessa siirryttävä sivuun YleX Aamu -ohjelmasta. Parivaljakko pohti, siirtyvätkö he ajan ollessa kypsä tekemään jotain toista radio-ohjelmaa vai kehittävätkö he kenties jotain muuta.