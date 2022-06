Radiojuontajat Viki ja Köpi lopettavat YleX Aamussa

View this post on Instagram

– Isoimpana muistona mielessä ovat kaikki ne kommentit ihmisiltä, joilla on ollut elämässä vaikeaa ja joita me ollaan onnistuttu auttamaan. Lopulta ne menevät kaikkien palkintojen ja naurumaratonien ynnä muiden edelle.

“Tästä alkaa Vikin ja Köpin uusi aikakausi”

– Me ei olla kaksi ihmistä, jotka vain tekevät töitä yhdessä vaan me ollaan instituutio, me ollaan pariskunta ja me ollaan perhe. Ja silloin kun perheessä elämäntilanteet muuttuu, täytyy tehdä kompromisseja.