Radiojuontajat Viki ja Köpi paljastavat oudoimman asian, jonka ovat tehneet Naurumaraton-lähetyksessä: "Et varmaan halua, että me näytetään…"

Viiden vuoden aikana yhteensä yli miljoona euroa maailman lasten hyväksi kerännyt Naurumaraton on voittanut kyseisen yleisöäänten perusteella jaetun pystin kaksi kertaa aikaisemminkin.

Kukin Naurumaraton-lähetys on ollut pituudeltaan kymmenien tuntien mittainen. Viimeisin, marraskuussa 2021 järjestetty Naurumaraton kesti yhtäjaksoisesti 42 tuntia. Lähetyksissä on nähty vuosien varrella mitä kummallisimpia aktiviteetteja.

Kultainen Venla -gaalassa tyylikkäinä edustaneet Eerikkilä ja Kallio muistelivat MTV Uutisille, mikä on oudoin asia, jonka he ovat tehneet Naurumaraton-lähetyksen aikana. Valinnaksi nousi erikoiseen paikkaan otetut tatuoinnit.

– Sä et varmaan halua, että me näytetään, mutta meillä on molempien kuvat perseessä tällä hetkellä tatuoituna, Eerikkilä sanoi.