Viki ja Köpi suorittavat älyttömän pitkää lähetystä – näitä asioita kaksikko kaipasi 29 tunnin jälkeen

Maratonlähetys suoritetaan Helsingissä Mall of Tripla -kauppakeskuksessa, jonne myös MTV Uutisten Huomenta Suomi suuntasi haastattelemaan kaksikkoa.

Kaksikko on tunnettu siitä, että Naurumaratonien aikana on suoritettu mitä hullunkurisempia ideoita, kun keräyspottiin on saavutettu tietty summa rahaa.