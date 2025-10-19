Salkkarit-tähti Sami Uotila saapui TTK-yleisöön ja muisteli omaa taivaltaan kisassa.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suora lähetys on alkamassa ja katsomoon saapuvat vieraat ovat jo tulleet paikan päälle tanssistudiolle. MTV Uutisten haastatteluun saapui viime kaudella kisannut Sami Uotila.
Katsojat yllättyivät, kun Uotila putosi kisasta yhdessä parinsa Claudia Ketonen kanssa kauden kolmantena.
Sami Uotilan ja Claudia Ketosen TTK-esitykset säväyttivät.MTV / Katja Tamminen
Uotila muisteli TTK-taivaltaan lämmöllä. Jälkeenpäin ajateltuna näyttelijä kertoo, että jotain olisi voinut tehdä tanssisyksyn aikana kuitenkin toisin.
– Olisin voinut jättää ne päällekkäiset Salatut elämät -kuvaukset. Olin niin pahvi, että pyöräilin studiolle ja studiolta harjoitussalille. Jotain olisi voinut tehdä vähän fiksummin, kehoa säästäen, hän pohtii.
