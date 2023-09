Viivi Lehikoisen leiri syyttää SUL:ää perättömistä väitteistä – "Voiko luottaa liiton puheenjohtajaan jatkossa?"

– Lehikoinen haluaa antaa oman kantansa asiassa ja korostaa tiedotteen osalta Jani Tanskasen (SUL:n GM) kommentteja siitä, että asia on sovittu etukäteen liiton kanssa eikä asiassa ole ollut valmennuksen ja urheilijan keskuudessa mitään epäselvyyttä, Inka Kärkkäisen allekirjoittamassa tiedotteessa kerrotaan.

– Osapuolet ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että urheilijasopimuksesta huolimatta Timanttiliigaan osallistumisessa ei ole ongelmaa eikä asiasta tule seuraamuksia. Urheilija kommunikoi liittoon aina lähtökohtaisesti vain valmennuksen välityksellä ja liiton vastuulla on hoitaa asian sisäiset käsittelyt.

"Toisin kuin liitto väittää, kyseessä ei ole ollut sopimusrikkomus"

– Toisin kuin liitto väittää tiedotteessaan, kyseessä ei ole ollut sopimusrikkomus, sillä osapuolet ovat päässeet asiassa sopuun ennen Timanttiliigaan lähtöä. Kun tiedossa on ollut, että liitto on painostanut urheilijoita kilpailemaan vastoin urheilijan ja urheilijan valmentajan toiveita aiemmin, sopimusneuvottelut on käynnistetty tiukasti, Kärkkäinen kirjoittaa.