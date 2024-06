Osallistuitko "väärään" kisaan? Sinut heitetään ulos Suomen maajoukkueesta – kulisseissa kuohuu

"Urheilijan oikeusturva kuitenkin toteutuu"

– Asiaa on keväällä selvitetty Olympiakomiteankin kanssa. Olympiakomitean hallituksen kanta on ollut, että näissä asioissa vaaditaan erityisiä perusteluita. Me näemme liittona jäsenseurojemme kanssa, että puhtaan urheilun puolesta toimiminen on erityisperuste. Olemme halunneet tehdä selvää pesäeroa järjestäytymättömään voimailu-urheilutoimintaan, joka tapahtuu dopingvalvonnan ulkopuolella.