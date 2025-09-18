Ammuskelu tapahtui Pennsylvanian osavaltiossa. Poliisit olivat paikalla kotiväkivaltatapauksen johdosta.
Kolme poliisia on kuollut ja kaksi loukkaantunut vakavasti Yhdysvaltain koillisosassa tapahtuneessa ammuskelussa, kertoo USA Today.
Tapaus sattui North Codorus Townshipin alueella, maaseutuyhteisössä, joka sijaitsee noin 160 kilometrin päässä Philadelphian kaupungista.
Poliisit olivat olleet paikalla tutkimassa perheväkivaltaan liittyvää ilmoitusta. Pennsylvanian poliisi kertoi lehdistötilaisuudessa, että ampuja kuoli lopulta poliisin ampumaan luotiin.
Tapahtumapaikalta ohi ajanut silminnäkijä Dave Miller kertasi järkyttäviä tapahtumia.
– Kun ajoin ladon ohi kuulin laukauksia. Sitten näin poliisin kaatuvan maahan keskellä tietä.
Loukkaantuneiden poliisien tila on kriittinen.