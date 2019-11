Viitasaari suree hevosten juomasaaviin hukkunutta pikkupoikaa – "Todella pahalta tuntuu, erityisesti perheen puolesta"

Järkytys on pienellä paikkakunnalla suuri, kertoo Viitasaaren kirkkoherra Antti Hiltunen MTV Uutisille.

– Todella tyrmistyttäviä tällaiset uutiset ovat, riippumatta siitä minkä ikäinen lapsi on.

Puhunut isän kanssa

– Tärkeintä on avun tarjoaminen. Käytännönläheinenkin apu on merkittävää, koska elämä on poissa raiteiltaan.