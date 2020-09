Pienen pojan traaginen kuolema pysäytti Suolahden: "Mitä vain voimme tehdä, olemme tukena"

– Ylipäänsä Äänekoskella ja erityisesti Suolahden alueella on sosiaalisesta mediastakin luettavissa miten tämä on ihmisten tunteisiin ja elämään vaikuttanut. Hyvin paljon tähän tapaukseen liittyvää keskustelua on siellä käyty ja ihmiset ovat olleet totta kai järkyttyneitä.

– Tästä asiasta on ollut meihin työntekijöihin jonkun verran henkilökohtaisia yhteydenottoja. Me olemme tällaisissa tilanteissa aina käytettävissä, jos ihmiset tahtovat purkaa tunteitaan ja käsitellä niitä.

Kirkossa rukoushetki pienokaisen muistoksi

Suru ja kaipaus on kova. Pienen pojan hukkuminen on herättänyt Suolahdella valtavasti myötätuntoa ja auttamisen halua.

Suru ja kaipaus on kova. Pienen pojan hukkuminen on herättänyt Suolahdella valtavasti myötätuntoa ja auttamisen halua.

Tourunen toteaa, että Suolahdessa on yhteisöllinen henki ja ihmiset auttavat silloin kun he näkevät jonkun olevan sellaisessa elämänvaiheessa, että tukea tarvitaan. Tourusen mukaan ihmisten lähettämistä viesteistä nousee esille myötätunto pojan perhettä kohtaan.

– Päällimmäisenä on huoli siitä miten perhe jaksaa ja selviytyy tästä eteenpäin. Inhimillistä ymmärrystä ja tuen tarjoamista on ollut paljon. Viestien sisältö on ollut, että mitä vain voimme tehdä, niin olemme teidän tukena. On tuntunut hyvältä lukea sitä, että yhteisö reagoi tällä tavalla ja toivon että se tukee tätä perhettä tästä eteenpäin.