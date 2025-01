Nurmijärven turmapaikalla kynttilämeri – "Valtakunnallinen tragedia"

Neljän nuoren hengen vaatineen liikenneonnettomuuden turmapaikalle Nurmijärvellä on kerääntynyt satoja kynttilöitä.

Lauantaina neljän nuoren hengen vaatinut auto-onnettomuus on järkyttänyt ihmisiä ympäri Suomen. Turmapaikalle Nurmijärven Klaukkalaan, vanhan puusillan tuntumaan on sunnuntaina alkuiltaan mennessä kerääntynyt useita kymmeniä surevien tuomia kynttilöitä.

Paikalle kynttilän toi myös Liisa-Maria Soronen perheineen.

Nurmijärveläisen Liisa-Maria Sorosen mukaan tapaturma on koskettanyt ihmisiä yli aluerajojen.

– Tuntuu, ettei voi olla tulematta. Tämä on niin koskettava, Soronen kertoo MTV Uutisille.

Nurmijärven seurakunta järjestää suruhartauden Klaukkalan kirkossa sunnuntaina kello 18. Myös Soronen on perheineen suuntaamassa sinne.

– Varmasti tulee olemaan kirkko tänään täynnä. Mietin, että tällaisen surun kohdatessa sitä jää niin sanattomaksi ja niin täysin vaille vastausta miksi. Silloin täytyy hakeutua muiden seuraan, sen sanattomuuden edessä, Soronen kertoo.

Paikalla hartaudessa on myös seurakunnan työntekijöitä. Lisäksi kunnan nuorisotyöntekijöitä on paikalla keskustelua varten kello 21 saakka.

"Tämä on valtakunnallinen tragedia"

Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen on lauantaisesta turmasta järkyttynyt.

– Tämä oli huonoin mahdollinen uutinen näin vuodenvaihteeseen, Toivonen sanoo MTV Uutisille ja välittää surunvalittelunsa turman uhrien läheisille.

Nurmijärven Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen.

Toivonen kertoo, että alkavalla viikolla kouluihin palaavat nuoret saavat kunnalta ja kouluilta tukea.

– Meillä on tarkoitus, että kaikki paikalliset oppilaitokset tulevat resurssiensa mukaan järjestämään mahdollisuuden kriisi- ja keskustelutuen saamiseen tarpeen mukaan, Toivonen avaa.

– Kunta tulee tekemään kaikkensa sen eteen, että kaikki se apu mitä voidaan antaa sitä tarvitseville, se pystyttäisi antamaan, hän painottaa.

– Tässä tilanteessa on tärkeää antaa poliiseille ja kriisityöntekijöille rauha ja keskittyminen, niin mekin kunnan osalta keskitymme kriisiapuun ja jälkityöhön, Toivonen jatkaa.

Tiistaina Nurmijärven kunta järjestää yhdessä seurakunnan kanssa suruliputuksen.

"Suru on aina yhteisön asia"

Klaukkalan Kirkossa on hiljainen tunnelma illan hartauden alla. Ida Vartiala, vs. aluekappalainen, Nurmijärven seurakunnasta kertoo MTV Uutisille, että surun jakaminen on hyvin tärkeää yhteisölle.

– Suru on harvoin kenenkään vain yksin koettu asia, kyllä se on aina yhteisön asia. Varsinkin kun on tällaisesta tragediasta kyse. Tunteita saa näyttää, Vartiala kertoo.

Vartiala kertoo kollegoilleen tulleen tuen ja sympatian osoituksia ympäri Suomea.

– Olen kuullut, että viestejä ja soittoja on tullut. On myös pelkoja ja ahdistusta siitä mitä tämän jälkeen tapahtuu. Tunnelma on tällä hetkellä aika pysähtynyt, Vartiala sanoo.

Illan hartaden Vartiala toivoo tuovan ihmisille lohtua.

–Toivon, että se voisi olla levähdyksen paikka. Tänne saa tulla istahtamaan, saa myös keskustella mitä kukin kaipaa, Vartiala painottaa.

Seurakunta tukee jatkossakin paikkakuntalaisia.

– Nuorisotyö ja vapaaehtoiset päivystävät kylillä. Jalkautuva toiminta on tärkeää ja kunnan kanssa teemme tiivistä yhteistyötä, Vartiala kertoo.

