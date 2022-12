Viisikon kokousta uumoillaan ensi viikolle – saadaanko yhteinen luottamus palautettua puoluejohtajien tapaamisessa

Usea hallitusvaikuttaja ennakoi tapaamisen menevän ensi viikon puolelle, vaikka tarkkaa päivää ei vielä muista lähteistä arvioida. Tapaamisen järjestämistä vaikeuttavat puoluejohtajien työmatkat. Pääministeri Sanna Marin (sd.) saapuu Australiasta varhain sunnuntaina. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) puolestaan on Brysselissä EU-kokouksissa maanantain ja tiistain.

Keskustassakin nähdään tarve tapaamiselle

Vihreät ovat sanoneet, että hallituksen on tällä hetkellä vaikea sopia mistään, koska se ei voi luottaa sovitun pitävän. Puolue on vaatinut puheenjohtajaviisikkoa koolle käsittelemään tilannetta.

Puolueiden tulehtuneista väleistä huolimatta hallituksen työ ei kuitenkaan ole täysin pysähtynyt. Hallituksen on tarkoitus vastata keskiviikkona opposition välikysymykseen maatalouden ahdingosta, ja sen valmistelu on STT:n tietojen mukaan edennyt normaalisti.

Muissa hallituspuolueissa on pelätty keskustan hankaloittavan vielä muun muassa translain ja TE-palveluiden siirtämistä kunnille koskevan lain valiokuntakäsittelyä.

Keskustasta vakuutetaan, että puolueen eduskuntaryhmällä on vakaa aikomus hyväksyä molemmat sovitulla tavalla. Jos eduskunnassa hienosäätöä tehdään, se tehdään hallituskumppaneiden kanssa.

Osan keskustan edustajista tiedetään vastustavan translakia, mutta sillä on puheenjohtaja Saarikon tuki ja kokoomuksen myötä eduskunnassa laaja enemmistö.

Maatalouden tuesta voitaisiin neuvotella vielä alkuvuonna

Hallituksesta huomautetaan, että maataloustuen sisältävä lisäbudjetti voitaisiin antaa eduskunnalle vielä alkuvuonna. Toinen asia on, suostuuko vihreät puoltamaan tukea. Puolueesta on pyydetty keskustaa palauttamaan yhteinen luottamus palaamalla hallituksen aiemmalle linjalle luonnonsuojelulaissa. Saarikko on torpannut vaatimuksen.