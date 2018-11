Viisihenkinen perhe tarvitsee noin neljä tonnia välttämättömien kulujen kattamiseen – pääkaupunkiseudulla eläminen maksaa satoja euroja enemmän

Lukuja laskettaessa on oletettu, että myös muun Suomen paikkakunnilla on sujuva joukkoliikenne. Jos sellaista ei ole ja kotitalous tarvitsee oman auton, budjetti kasvaa noin 395 euroa kuukaudessa.

Kuluttajatutkimuskeskus on julkaissut kohtuullisen minimin viitebudjetit 13 erilaiselle esimerkkitaloudelle. Viitebudjetteihin on koottu kulut tuotteista ja palveluista, joita kuluttajat pitävät tarpeellisina tai välttämättöminä, jotta ihminen tulee toimeen, voi ylläpitää terveyttä ja osallistua sosiaalisesti.

Kaupparyhmien kilpailu pudotti hintoja



Viitebudjetteja on laadittu ensimmäisen kerran vuonna 2010, ja sittemmin tuotteiden hintoja on päivitetty 2013 ja 2015. Sekä aiemmissa että tämän vuoden budjeteissa asuminen ja ruoka haukkaavat suurimmat siivut kotitalouksien rahoista.

– Alle 45-vuotiaiden yksin asuvien miesten ruokakulut ovat suuremmat kuin saman ikäisten naisten, koska miesten energian tarve on suurempi. Alle 45-vuotiailla naisilla taas vaatteiden, lääkkeiden ja henkilökohtaisen hygienian menot ovat suuremmat kuin miehillä, mikä tasoittaa miesten ja naisten viitebudjettikulut lähes yhtä suuriksi, raportissa todetaan.

Lasten harrastusbudjetti edelleen vaatimaton



Viitebudjetteihin on laskettu mukaan myös teknologian tarve: esimerkkitalouksissa kaikilla yli 13-vuotiailla on oma kannettava tietokone ja aikuisilla yksi yhteinen. Lisäksi kaikilla yli 7-vuotiailla on oma älypuhelin.