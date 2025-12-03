Prikaatikenraali Matti Honko on aloittanut yhdysvaltalaisen komentajan neuvonantajana.

Prikaatikenraali Matti Honko aloitti 1. joulukuuta erityistehtävässä Yhdysvaltain armeijan 10. vuoristodivisioonassa. Hän toimii vuoristodivisioonan komentajan neuvonantajana.

Nimitys on osa Suomen ja Yhdysvaltojen välistä Military Personnel Exchange -ohjelmaa.

Hongolle annettiin prikaatikenraalin palvelusarvo erityistehtävän hoidon ajaksi. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Kaartin jääkärirykmentin komentajana, Porin prikaatin esikuntapäällikkönä, Jääkäritykistörykmentin komentajana Panssariprikaatissa ja puolustusministeriössä kansliapäällikön avustajana.

Divisioona toiminut Irakissa ja Afganistanissa

Puolustusministeri Antti Häkkänen kommentoi tehtävää merkiksi Suomen ja Yhdysvaltain välisestä syvästä luottamussuhteesta.

– Maidemme välinen puolustusyhteistyö on syventynyt vuosi vuodelta. Prikaatikenraali Hongon nimitys merkittävään tehtävään vuoristodivisioonan johtoon on vain yksi esimerkki pitkälle viedystä ja monipuolisesta yhteistyöstä sekä molemminpuolisesta arvostuksesta sotilaskoulutuksen ja kansainvälisen osaamisen osalta, hän kommentoi asiaa Puolustusvoimien tiedotteessa.

10. vuoristodivisioona on Yhdysvaltain armeijan kevyt jalkaväkidivisioona. Sen tukikohta on Fort Drum New Yorkissa. Se on vuodesta 2002 lähtien ollut eniten käytetty Yhdysvaltain vakinaisen armeijan yksikkö, ja sen taisteluprikaateja on lähetetty yli 20 kertaa Irakiin ja Afganistaniin.