Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja miehestä, joka on nähty viimeksi sunnuntaina 2. marraskuuta Helsingin Kalasatamassa.
Poliisin etsimä mies oli viettänyt aikaa Teurastamon alueella. Viimeinen näköhavainto hänestä on tehty noin kello yhdeltä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
Espoon Otaniemessä asuvalla 30-vuotiaalla miehellä on tummat, lyhyet, kiharat hiukset. Hänen ruumiinrakenteensa on hoikka.
Kun mies nähtiin viimeksi, hänellä oli yllään farkkutakki sekä mustat farkut.
Reaaliaikaiset havainnot miehestä voi soittaa hätänumeroon 112.
Muista mahdollisista tiedoista voi soittaa vihjepuhelimeen (ympärivuorokautinen puhelinvastaaja) 0295 438 488 tai lähettää sähköpostiin vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.