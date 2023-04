Viikottainen perinne katoamassa vähitellen eri puolilla Suomea – sunnuntailehden saa luettavakseen yhä harvempi

Paperinen lehti ollut alamäessä jo pitkään

Paperisen lehden alamäessä on kyse pidemmän aikavälin trendistä, Tampereen yliopiston journalistiikan yliopistonlehtori Katja Lehtisaari sanoo. Kun paperilehtien levikit ovat laskeneet, tilalle on pyritty saamaan digitilaajia. Sunnuntain paperilehdistä luopuminen on osa tätä kehityskulkua.