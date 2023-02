Viikonlopun sää: Poutaisesta pakkaskelistä lumen tuprutteluun

– Meillä on sellainen korkeapaineen selänne. Paikoin pilvipeite repeilee ja sää on poutaista, Laakso sanoo.



Maan eteläosissa on päivällä noin viisi astetta pakkasta. Keski-Suomessa lämpötilat liikkuvat kymmenen ja viidentoista pakkasasteen välillä. Sen sijaan Lapissa voi pakkasta olla Laakson mukaan jopa yli kaksikymmentä astetta.