Viiden vuoden päästä sähkölentokoneella Helsingistä Tukholmaan? Uuden akkuyhtiön perustaja optimistisena

Suurin sähkölentokoneiden suorituskykyä rajoittava tekijä on akkujen energiatiheys. Carlsson laskeskeli, että kovan käytön akun energiatiheys on tällä hetkellä noin 700 wattituntia litralta, millä voisi lennättää lentokonetta 400-500 kilometriä. Koneissa tarvitaan kuitenkin 30 prosenttia ylimääräistä potkua, jotta kone voi esimerkiksi leijailla kentän yläpuolella, jos laskeutuminen on syystä tai toisesta ongelmallista.