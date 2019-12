Vihtiä piinaa nuorison huumeongelma: Yläkouluissa liikkuu jopa kovia huumeita – "Tosi nuoret välittävät ja käyttävät aineita, vasta 12-vuotias saattaa myydä"

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on saanut viime kesästä asti vihjeitä ja tietoa nuorten huumeidenkäytön lisääntymisestä Vihdissä. Viime viikkoina poliisille on tehty useita nuorten päihteisiin liittyviä lastensuojeluilmoituksia. Joukossa on myös yläkouluikäisiä nuoria.

Vihdin kunnassa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestävä perusturvakuntayhtymä Karviainen sai hälyttävän ilmiön tietoonsa poliisin kautta.

"Vasta 12-vuotias saattaa myydä"

Karviaisen perheiden linjan vastaava johtaja Kirsi Hatanpää kertoo, että kannabiksen lisäksi nuorten keskuudessa liikkuu myös amfetamiinia ja lääkkeitä. Hänen mukaansa diilerit eivät kaihda myydä nuorille, ja nuoret myyvät aineita myös itse.



– Tosi nuoret välittävät ja käyttävät aineita, ja vasta 12-vuotias saattaa myydä. Tuntuu, ettei vanhemmilla ole ollut tietoa tämänhetkisestä huumetilanteesta, Hatanpää sanoo.



Nuorimmat poliisin tietoon tulleet huumeiden käyttäjät ovat olleet 13-vuotiaita.

– Sidosryhmiltä on kantautunut tietoja, joiden mukaan myös tätä nuorempien piirissä olisi esiintynyt huumeiden käyttöä, mutta toistaiseksi tutkinnassa ei ole tapauksia joissa alle 13-vuotiaita olisi osallisina, kertoo komisario Sami Kari Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Kannabiksen käyttö yleistynyt

Viranomaisten mukaan tuoreimmat kouluterveyskyselyt osoittavat, että alkoholinkäyttö on vähentynyt nuorten keskuudessa. Samanaikaisesti kuitenkin kannabis on tullut Vihdissä kuvioihin aiempaa vahvemmin.

Tänä vuonna vihtiläisistä kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 13,2 prosenttia kertoi kokeilleensa kannabista ainakin kerran. Vastaava osuus oli kaksi vuotta takaperin 10,5 prosenttia. Tilastot on koostettu paikallisesti THL:n kouluterveyskyselyistä.

– Vihdin tilanne on myös koko maan tilastoihin verrattuna huolestuttava. Poliisille asia on tullut näkyväksi lähinnä erilaisina viesteinä ja vihjeinä useista eri lähteistä. Myös nuoret ovat itse kertoneet suoraan poliisille, että huumeita on helposti saatavilla, Kari kertoo.



Naapurikunnista Nurmijärvellä kannabista kokeilleita oli 10,7 prosenttia ja Lohjalla 11,7 prosenttia. Koko maassa vastaava osuus oli 8,6 prosenttia.



"Vihti näyttäytyy hankalana paikkana"

Liki puolet vihtiläisistä kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista kertoo kyselyn mukaan, että omalla paikkakunnalla on helppo hankkia huumeita. Poliisin mukaan huumeet ovat näkyvimmin esillä suurimmassa kasvukeskuksessa Nummelassa.



Lukion ensimmäisen ja toisen luokan opiskelijoista kannabista kertoi kyselyjen mukaan Vihdissä kokeilleensa 18,1 prosenttia, kun osuus oli kaksi vuotta sitten 13 prosenttia.



Ammatillisissa oppilaitoksissa kannabista kokeilleita oli tänä vuonna jopa 32,7 prosenttia. Toisen asteen oppilaitosten osuudet ovat tilastoissa vertailtuja Nurmijärveä ja Lohjaa selvästi suuremmat.



– Vihti näyttäytyy nyt hankalana paikkana, mutta mielestäni olemme nyt Suomessa ihan kaikkialla saman ongelman kanssa, Hatanpää sanoo.



Huolestuneita vanhempia tulvi kriisikokoukseen

Huumetilanteesta järjestettiin eilen tiistaina Nummelassa avoin keskustelutilaisuus, josta tiedotettiin Wilma-viestillä kaikilla kouluasteilla opiskelevien vihtiläisten huoltajille, aina alakoulusta toisen asteen oppilaitoksiin.

Kirsi Hatanpään mukaan noin 270 henkilöä vetävään tilaan saapui enemmän ihmisiä kuin tarjolla oli istumapaikkoja.



Tilaisuudessa asiantuntijat kertoivat huumetilanteesta ja vanhemmat kyselivät muun muassa, miten huumeita ostetaan virtuaalivaluutalla, ja miten tokaluokkalaiselle kannattaisi kertoa huumausaineista.

– Tuli sellaisiakin kysymyksiä, että jos lapsella on ADHD-lääkitys, voiko se lähteä katukauppaan. Oli tosi upeita vanhempia, huolissaan ja kiinnostuneita. Tapahtuman tarkoituksena oli saada vanhemmat mukaan keskusteluun, sillä ehkäisevä työ lähtee kotoa, Hatanpää sanoo.

Huume-epäilystä kerrottava heti

Tilaisuudessa vanhempia oli tapaamassa edustusta Länsi-Uudenmaan poliisista, perusturvakuntayhtymä Karviaisesta, sekä Vihdin kunnan päättäjiä, virkamiehiä, kuraattoreita sekä Nummelan Luksia-ammattioppilaitoksen työntekijöitä.



Ensi vuoden alussa aiotaan järjestää jälleen vastaava keskustelutilaisuus, että mahdollisimman huoltajia saataisiin tietoisiksi ongelmista.

– Vanhempien on hyvä olla kiinnostuneita lasten arjesta ja keskustella myös huumeisiin liittyvistä asioista. Jos vanhemmille tulee epäily tai tieto oman lapsen huumeiden käytöstä on tärkeää puuttua asiaan heti. Apua on tarvittaessa saatavissa esimerkiksi kouluterveydenhoitajan kautta tai olemalla yhteydessä suoraan nuorisoasemalle, sanoo komisario Sami Kari.