Vihreille hankkeille lupa pilata vesistöjä? Hallituksen esitys herätti huolen

Alueen valumavesiä oli tarkoitus käsitellä kosteikossa ennen niiden johtamista eteenpäin Sortalavanjärveen. Jätealtaasta on kuitenkin vuotanut käsittelemätöntä vettä suoraan jätealtaan penkan läpi yli 30 vuoden ajan.

– Jätealtaan penkka on tehty louhesta, eikä sitä ole tiivistetty millään tavoin. Olisi ensisijaisen tärkeä, että ympäristötuho, eli tämä vuoto saataisiin lopetettu, sanoo Rautiainen MTV Uutisille.

– Sen jälkeen kaupunkiin satunnaisesti minun johdollani, otti näytteitä mutta vain laillisesta suunnasta. Eihän me kuviteltukaan, että laittomaan suuntaan tapahtuu näitä, kunnes kyläläiset vuonna 2021, että tutkikaapas tuohon Särkijärven suuntaan.

Silloin kävi ilmi, että jäteallas vuotaa useammasta kohdasta, eikä ainoastaan kosteikon kautta. Outokumpu on arvioinut vuodon ympäristövaikutuksia yhdessä ELY-keskuksen kanssa jo parin vuoden ajan, mutta toimenpiteisiin ei toistaiseksi ole ryhdytty.

– Vedet valuvat tähän Särkijärveen. Tämä järvi on kuollut, kertoo Mink MTV Uutisille.

– Täällä ei ole kaloja ei ole mitään elämää. Tuo pohja on täysin kuollut.

– Tämän nyt puheen olevan lain lähtökohdissa on myös näille poikkeuksille se vaatimus, että kaikki mahdollinen joka on tehtävissä haitan vähentämiseksi niin tehdään.

– Ajattelisi, että nyt pitäisimme erityistä huolta, kun meillä on edes vähän näitä erinomaisen tilan vesistöjä. Nyt tämä uusi ehdotus suorastaan ohjaa pilaamaan näitä vesiä, ihmettelee Mink.

Uudistuksen myötä paikalliset viranomaiset voivat jatkossa myöntää poikkeusluvan erittäin tärkeän yleisen edun takia. Tähän asti Suomen hallitus on käynyt läpi poikkeuslupahakemuksia kuuden vuoden välein.

– Jos me yhdessä meidän sukupolvemme aikana halutaan päästä eroon öljystä ja fossiiliriippuvuudesta tulevien sukupolvien ilmaston kuten myös meidän suvereniteettimme kannalta. Niin se edellyttää nopeaa energiasiirtymää ja sähköistämistä.

Käytännössä akkumateriaaleja ja vetyjä ja ne pitää jossain tuottaa. Valitettavasti on niin, että näissä prosesseissa tarvitaan vettä, toteaa ympäristöministeri Kai Mykkänen (kok).

– Kyllä me olemme uusi Kongo tässä. Meillä on ne akkumateriaalit etenkin Suomessa. Keski-Euroopassa ne on jo kaivettu pois. Nyt näyttää synkkänä tulevaisuus, jos nämä EU:n kautta säännöksiä tällä tavoin muutetaan, kiteyttää Rautiainen.