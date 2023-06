Haminalaiset huolissaan akkumateriaalitehtaan ympäristövaikutuksista: Sulfaattipäästöt laskettaisiin mereen

Ympäristölupahakemuksen mukaan mereen päätyisi muun muassa natriumsulfaattia, alumiinia ja rehevöittävää ammoniumtyppeä. Sulfaattipäästöjen pelätään heikentävän meren tilaa Haminan lähialueilla.

Tehdasyhtiön mukaan purkuvesillä ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Haminan sataman läheltä on varattu suuri tontti, johon aiotaan rakentaa akkumateriaalitehdas. Hankkeen ympäristölupahakemus on parhaillaan käsittelyssä. Joukko alueen mökkiläisiä ja paikallisia asukkaita on huolissaan tehtaan jätevesien vaikutuksista Suomenlahteen.

– Meillä on Pitkässäsaaressa mökki. Siitä on muutama kilometri purkualueesta. Nyt on suuri huoli, jääkö lapsenlapsille puhdasta Suomenlahtea, toteaa Hannele Kalske.

– Me on Kotkassa taisteltu pitkään ensin paperitehtaiden puhdistamisen vuoksi ja nyt kun se on onnistunut siellä hienosti, niin nyt tulee tämmöinen uusi Talvivaara sinne ihan kotikonnuille. Me emme voi missään nimessä sallia tätä, sanoo Sirpa Salmi.

"Vaikutukset mereen eivät ole positiivisia"

Mereen on tarkoitus laskea natriumsulfaattia, alumiinia ja ammoniumtyppeä sisältävää purkuvettä.

– Sulfaatti on tämän prosessin jäte ja se aiotaan laskea kokonaisuudessaan Haminan sisäsaaristoon, 300 tonnia päivässä, vuodessa 100 000 tonnia. Pitoisuus on 62 000 milligrammaa litrassa, mikä on 200 kertaa enemmän kuin luontainen pitoisuus Suomenlahdessa Haminan edustalla. Jos verrataan vaikka kaivosteollisuuden päästöihin, jotka aiheuttivat Talvivaaran ympäristökatastrofin muinoin, niin nämä kaivosteollisuuden sulfaattipitoisuudet ovat vain kuudesosa akkumateriaalitehtaan päästön väkevyydestä, luettelee kansalaisaktivisti ja ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasiantuntija Outi Lankia.

Meriasiantuntijan mielestä mereen ei pitäisi päästää mitään vaan rakentaa suljetun kierron laitos.

– Nämä aineet ovat happamia eli ne voivat heiluttaa meren tasapainoa, happamuustasapainoa, joka on jo valmiiksi heikko. Lisäksi se voi aiheuttaa hapettomuutta. Jo matalillakin alueilla eloperäistä ainesta kertyy. Ja sen seurauksena, kun pohja menee hapettomaksi, fosforia vapautuu. Mitkään näistä vaikutuksista eivät ole positiivisia. Tällainen ei ole nykypäivää. Laitokseen voi rakentaa suljetun kierron, ettei mitään päästöjä tule ulos, pohtii Suomen ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö ja meribiologi Juha Flinkman.

"Olemme tehneet kattavat ympäristövaikutusten arvioinnit"

Yhtiö vakuuttaa, että huoli meren tilan huononemisesta on turha.

– Me olemme tehneet kattavat ympäristövaikutusten arvioinnit ja meidän puhdistettu suolavesi, joka siis puhdistetaan tulevalla laitoksella, menee suolaiseen Itämereen. Meillä on tehty mallinnus, minkä mukaan se ei aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia meriympäristöön, huomauttaa kehityspäällikkö Jenni Bäck CNGR Finland Oy: stä.

Suomen ympäristökeskus tarkasteli Suomen sulfaattipäästöjä pari vuotta sitten tutkimusartikkelissa ja Haminan päästö olisi suuruudeltaan noin 10 prosenttia Suomen kaikista lähteistä tulevista sulfaattipäästöistä.

– Tälle merialueelle tulee paljon makeita jokivesiä ja me olemme alle prosentin noista jokivesistä meidän vesimäärällä. Sulfaatti laimenee tehokkaasti Itämereen, vakuuttaa Bäck.

"Ruotsissa jätevedestä poistetaan natriumsulfaatti"

Mökkiläiset ja aktiivit toivovat, että yhtiö puhdistaisi natriumsulfaatin jätevesistään.

– Esimerkiksi Ruotsissa Northvoltin akkumateriaalitehtaassa Skellefteåssa jätevedestä poistetaan natriumsulfaatti ja se menee raaka-aineeksi lannoiteteollisuuteen, tietää Lankia.

Yhtiön mukaan sulfaatille pitäisi olla markkinat, jotta se kannattaisi puhdistaa.

– Teknologioita on erilaisia ja markkinat ovat erilaisia eri paikoissa. Sulfaatille pitää olla oikea tarve markkinoilla, jotta se on kannattavaa puhdistaa. Sulfaatin viemisessä kaatopaikalle ei ole mitään järkeä. Se on hyvin liukoinen suola, vastaa Bäck.

Päätöstä ympäristöluvasta odotetaan loppuvuodesta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä tehtaan ympäristöluvasta odotetaan loppuvuodesta.

– Harjavallan akkumateriaalitehtaalta vaadittiin suljettua kiertoa. Se oli linjaus eli ennakkopäätös. En usko, että Haminan ympäristölupa menee läpi näillä hakemuksilla, arvioi ylitarkastaja Anna Soirinsuo Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Ympäristö- ja ilmastoministerin mukaan Suomeen pitää saada teollisia investointeja ja uusia työpaikkoja, mutta ne eivät saa heikentää ympäristön tilaa.