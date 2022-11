Asiantuntija MTV Uutisille: Kaatopaikkojen toiminta tuhat kertaa paremmalla tolalla kuin kaivosten

Eläkkeellä oleva tiivisrakenneasiantuntija Peter Brandt on toiminut urakoitsijana kaivosten jätealue- ja tiivisrakenneprojekteissa. Brandtin mukaan Suomessa olevien kaivosten ympäristörakenteet ovat puutteellisia. Tämän lisäksi säätely ja ohjeistus puuttuvat.

– Kaikki ne metallikaivokset, joiden rakenteet olen itse tutkinut, ovat väärällä tekniikalla tehty ja liian kevyesti. Jos verrataan tätä yhdyskuntajätteiden asetukseen, missä tilanne on täysin kunnossa, kaivosjätealueet ovat 100 tai 1000 kertaa huonompia, sanoo Brandt MTV Uutisille.

MTV:n Asian ytimessä -ohjelma on selvittänyt muun muassa Itä-Uudellemaalle yli 1600 neliökilometrin kaivosvarauksen tekemän yrityksen, elementX Finland Oy:n taustoja. Katso videolta, mistä on kyse.

Kaatopaikkoja on muutettu vastaamaan EU-direktiivin vaatimuksia, mutta kaivospuolella vastaavaa ei ole tehty Suomessa. Siinä missä kaatopaikka-asetus on pantu käytäntöön, samaa ei ole tehty kaivannaisjäteaseuksen kanssa.

Heta Haavisto, joka on Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry:n tekninen kirjoittaja, painottaa, että heidän yhdistyksensä ei vastusta kaivosteollisuutta sinänsä. Yhdistys tuo esille kaivosalalla olevia epäkohtia ja haluaa, että kaivoksia rakennetaan kestävällä pohjalla.

Kaatopaikoilla vaarallisen jätteen alla olevan mineraalisen eristekerroksen on oltava vähintään metrin paksuinen. Kaivoksilla se on usein korvattu sentinpaksuisella bentoniittimatolla tai pohjamoreenilla, kertoo Barndt. Siksi on suuri riski, että vaarallista jätettä päätyy pohjaveteen.