Vihreiden ehdokkaat suhtautuvat myönteisimmin EU:n itälaajentumiseen – näin monta maata on jonossa

Perustamisensa jälkeen EU on laajentunut seitsemään otteeseen. Tuorein jäsen on Kroatia, joka liittyi unioniin vuonna 2013. Nyt jäsenmaita on 27 ja liittymisprosessissa on kymmenen maata.



Turkki haki jäsenyyttä jo 1987, mutta sen prosessi on käytännössä seisahtunut presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtakaudella.