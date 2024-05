Georgian presidentti tyrmää "venäläislain" MTV:n haastattelussa – sanoo käyttävänsä veto-oikeutta

Georgian parlamentti hyväksyi tiistaina kiistellyn lakiesityksen ulkomaista vaikuttamista vastaan. Lain mukaan yli viidenneksen rahoituksestaan Georgian ulkopuolelta saavien medioiden ja kansalaisjärjestöjen on rekisteröidyttävä ulkomaisten etujen ajajiksi.

Lain mallina on katsottu olevan Venäjän vastaava laki, jota käytetään opposition ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamiseen.

– Minä voin ja aion käyttää veto-oikeuttani. Se on symbolinen teko ja linjassa sen suhteen, mitä suurmielenosoituksilla halutaan sanoa: ei tälle laille.

Zourabichvilin mukaan asia on kuitenkin parlamentin suurimman ryhmän käsissä, joka on yhtenäinen puolue.

– Minulla ja kansalla ei ole harhaluuloja, että he vielä harkitsisivat uudelleen jotain sellaista, jota olisi voitu harkita jo useaan otteeseen prosessin aikana. Joten meille tulee tämä laki.

Mielenosoituksia lakia vastaan

Lakiesitystä vastaan on osoitettu kiivaasti mieltä huhtikuusta lähtien. Zourabichvili kuvailee mielenosoituksen olevan rauhallinen, jonka taustalla on eri ryhmiä.

– Paikalla on myös muita viranomaisia, jotka eivät toimi ohjeistusten mukaisesti ja joiden identiteettiä ei voi tunnistaa. Se on iso riski.

Este EU-polulle?

Lain on arvioitu vaikeuttavan Georgian tietä EU:hun. Georgia on saanut päätöksen jäsenehdokasmaan asemasta ja toiveena on ollut edetä neuvotteluissa kohti EU-jäsenyyttä.