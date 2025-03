Vihollisista joukkuetovereiksi: NHL-tähdeltä hilpeä heitto suomalaispuolustajasta – "Ei enää"

Florida Panthersin tuore hyökkääjävahvistus Brad Marchand on iloinen päästessään Niko Mikkolan seuratoveriksi.

Florida vastasi yhdestä NHL-siirtorajan isoimmasta siirrosta, kun se hankki Boston Bruinsin konkarihyökkääjä Brad Marchandin riveihinsä. Koko uransa Bostonia edustanut Marchand, 36, on nyt menestyksekkäällä urallaan täysin uudenlaisessa tilanteessa.

– On tietenkin surullista lähteä paikasta, joka on ollut kotini. Minulla on upeita muistoja Bostonista. Mutta olen todella innoissani, että saan olla osa näin hienoa joukkuetta, Marchand kertoi medialle.

Florida on Marchandille entuudestaan jo hyvin tuttu, sillä Boston ja Florida pelaavat samassa divisioonassa ja ovat kohdanneet vuosien mittaan useampaan otteeseen.

Kyseenalaisistakin otteista tunnetuksi tullut Marchand kertoi ilahtuneensa siirron yhteydessä suuresti siitä, ettei hänen jatkossa tarvitse katsoa olkansa yli suomalaispuolustaja Niko Mikkolan jykevien taklausten varalta.

– Törmäsin juuri Mikkolaan, ja minun oli kerrottava hänelle, kuinka innoissani olen siitä, että minun ei enää tarvitse tulla hänen jyräämäksi joka kerta, kun kosken kiekkoon, Marchand nauraa.