Vihjailevia viestejä, pornografisia kuvia ja vainoamista – tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista tytöistä on kokenut häirintää sosiaalisessa mediassa

Vähemmistöt kokevat häirintää kaikista eniten

Suomessa tilanne on vielä haastavampi. 65 prosenttia etniseen vähemmistöryhmään kuuluvista tai maahanmuuttajataustaisista vastaajista on kokenut häirintää Suomen rajojen sisäpuolella.

Verkkohäirintä johtaa vakaviin seurauksiin

Verkkohäirintä on johtanut siihen, että maailmanlaajuisesti joka viides häirintää kokenut tyttö (19 %) on lopettanut tai vähentänyt merkittävästi sosiaalisen median alustojen käyttöä ja 12 prosenttia on muuttanut ilmaisuaan sosiaalisessa mediassa.