Poliisilta lisätietoa Espoon kouluväkivallasta: Yläkoululainen suuttui askartelutunnilla ja iski saksilla kahta ihmistä

Epäilty 15-vuotias

– Poliisi otti 15-vuotiaan epäillyn kiinni pian välikohtauksen jälkeen koulusta ja on kuullut tätä iltapäivän aikana. Epäilty on myöntänyt teon. Häntä epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Moni tiedotusväline on virheellisesti uutisoinut teon olleen puukotus. Tekovälineenä on ollut pienet askartelutunnilla käytössä olleet askartelusakset, poliisin tiedotteessa kerrotaan.