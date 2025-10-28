Tuhansia ihmisiä jouduttiin evakuoimaan kodeistaan Vietnamissa sen jälkeen, kun ennätyssateet saivat aikaan valtavia tulvia maan keskiosassa. Asiasta kertoi maan ympäristöministeriö tiistaina.
Huen kaupungissa satoi vuorokauden aikana sunnuntaista maanantaihin pitkälle yli metrin. Edellinen ennätys, 99 senttiä, oli peräisin vuodelta 1999.
Maan keskiosan rannikkomaakunnista on lauantain jälkeen evakuoitu yli 8 600 ihmistä kouluihin ja julkisiin rakennuksiin, koska kaatosateiden epäillään tuovan mukanaan pahoja maanvyöryjä.
– Kellarikerrokseni päällä on pari metriä tulvavettä. Jouduimme siirtämään kaikki huonekalumme yläkerroksiin. Talo on ollut koko päivän pimeänä, koska sähköt ovat poikki, kertoi Huessa asuva Tran Anh Tuan.
Syyskuun loppuun mennessä liki 200 ihmistä on menettänyt henkensä tai on kateissa erilaisten luonnonkatastrofien, kuten myrskyjen, tulvien ja maanvyöryjen vuoksi.