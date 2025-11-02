Vietnamissa ainakin 35 ihmistä on saanut surmansa tuhoisissa tulvissa maan rannikkoalueilla.
Vietnamin katastrofien torjunnasta vastaavan viranomaisen mukaan kuolonuhreja on raportoitu neljästä eri maakunnasta maan keskiosista.
Lokakuun viimeisenä viikonloppuna alkaneissa rankkasateissa vettä tuli paikoittain jopa 1,7 metriä vuorokauden aikana.
Viranomaisen mukaan toistakymmentätuhatta taloa on edelleen tulvavesien armoilla.
Unescon maailmanperintökohteena tunnetussa historiallisessa Hoi Anissa tulvavesi nousi vyötärön korkeudelle, kun kaupungin läpi kulkeva joki nousi ennätyskorkeuksiin.
Tämän vuoden aikana Vietnamissa on kuollut luonnonkatastrofien seurauksena yli 200 ihmistä. Tutkijat varoittavat, että ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät ja voimistuvat.