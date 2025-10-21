Vietnamin kommunistisen puolueen pääsihteeri To Lam aloitti tiistaina kaksipäiväisen virallisen vierailun Suomeen. Matkalla on mukana myös hänen puolisonsa Ngo Phuong Ly.

Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.

Pääsihteerin ensimmäisen vierailupäivän ohjelmassa oli tapaaminen Stubbin kanssa Presidentinlinnassa.

Stubbin ja To Lamin kahdenvälisissä keskusteluissa olivat esillä muun muassa Suomen ja Vietnamin kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä muut ajankohtaiset alueelliset ja kansainväliset kysymykset.

– Suomi ja Vietnam ovat pitkäaikaisia ystäviä. Kaupallisen yhteistyön lisäksi teemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä monenkeskisen ja sääntöpohjaisen maailman tukemiseksi, Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä pääsihteerin tapaamisen jälkeen.

To Lam tapasi tiistaina myös muun muassa pääministeri Petteri Orpon (kok.). Lisäksi hän osallistuu vierailullaan yritysseminaariin sekä vierailee Aalto-yliopistossa ja Nokian pääkonttorilla.

Vietnamin poliittisessa järjestelmässä kommunistisen puolueen pääsihteeri on maan korkein vallankäyttäjä.

Lue myös: Trumpin ökygolfkeskus vie vietnamilaisten viljelijöiden maat pilkkahintaan