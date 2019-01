Viestintätutkija antaa presidentti Niinistölle kiitettävän uudenvuodenpuheesta – puheessa viittaukset Ranskan mellakoihin ja maahanmuuttoon

Puro on aiemmin kritisoinut Niinistön puheita siitä, että niissä ei uskalleta vedota tunteisiin, mutta nyt uskallettiin peräti kiitettävän arvosanan veroisesti. Tutkija antaa puheelle 9,5.

– Nostan oikein reippaasti hattua sille, että puheessa uskalletaan vedota tunteisiin. Tuodaan esille Eeva Kilpi, runous ja vielä se runo itsessänsä. Niinistö puhumassa rakkaudesta, ai hitto vieköön. Tässä hallitaan monia vaikeita tyylilajeja tavalla, joka pisti kylmät väreet menemään pitkin selkää ihan siitä syystä, että nyt on nähty vaivaa ja tehty hieno puhe, Puro ylistää STT:lle.

Maahanmuuttoaiheinen piilomerkitys



Niiinistö lopetti puheensa Kilven sanoihin. Se on presidentin mielestä paikallaan, koska "paitsi Suomi ja Eurooppa, koko maailma voi monin tavoin myös paremmin kuin koskaan".

– Siis kauneutta on. Rakkautta on. Iloa on. Kaikki maailman kurjuudesta kärsivät, puolustakaa niitä! Niinistö siteerasi.