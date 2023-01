"Paha ei pelkällä hyvällä hiljene" – asiantuntijat: Niinistö piti vakavimman ja ymmärrettävimmän uudenvuodenpuheensa, jonka loppukevennys toimi

Sanavalinnat huolella mietittyjä

– Niinistöllä on joskus aikaisemmin ollut vähän omintakeisia ilmauksia, joita ei ole ehkä edes ihan täysin ymmärtänyt, mutta tämä oli hyvin ymmärrettävä.

Niinistön käyttämistä retorisista keinoista Isotalus nostaa esiin pahasta ja hyvästä puhumisen. Se oli hänen mukaansa melko abstraktilla tasolla, eli puheessa ei konkretisoitu suoraan, mitä se paha tai hyvä on.

Niinistö muun muassa sanoi puheessaan, että "meidän on ymmärrettävä, että maailmassa on myös pahaa".

– Paha ei pelkällä hyvällä hiljene. Pahaa vastaan on oltava päättäväisyyttä ja lujuutta. Kuitenkin aina niin, ettemme itse pahaan sorru ja syyllisty, Niinistö sanoi.

Vahva moraalinen teema

Runsaasti viittauksia historiaan

– Tässä on hyvin vahva rinnastus Suomen ja Ukrainan historian välillä ja tavallaan oman kansallisen historian uudelleeneläminen Ukrainan tilanteen kautta.

Arvio Nato-aikataulusta realistinen

Suomen Nato-jäsenyyden toteutumisen aikataulusta Niinistö sanoi, että on mahdollista, että viivästys jatkuu kevään eduskuntavaalien yli. Niinistön mukaan on kuitenkin syytä uskoa, että Suomi pääsee Naton jäseneksi tämän vuoden aikana.

Ratifiointi puuttuu vielä kahdelta Nato-maalta eli Turkilta ja Unkarilta. Särkkä uskoo, että Turkki on viimeinen valtio, joka Suomen hakemusta panttaa.

– Pidän sitä (Niinistön arviota aikataulusta) realistisena, koska dialogi Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä on edennyt parempaan suuntaan koko syksyn ajan. Ja on jatkuvia diplomaattisia kontakteja ja tapaamisia. Suunta on hyvä ja keskusteluyhteyksiä pidetään yllä, Särkkä sanoo.