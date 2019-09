Kuka käräytti Trumpin? Suomessa laki suojaa pian ilmiantajia – tästä whistleblower-ilmiössä on kyse

– Meidän täytyy miettiä, miten ilmoitukset käsitellään ja millaista suojelua ilmoittajan pitää saada täällä Suomessa. Meillä on maailmalta kokemusta, että tahallisia vääriä ilmoituksia on tehty vahingoittamisilmoituksessa, joten pitää miettiä myös miten ilmoituksen kohdetta suojellaan vääriltä ilmoituksilta.

"Keskeistä korruption torjunnassa"



New York Timesin mukaan ilmianataja on Valkoisen talon entinen ja CIA:n nykyinen työntekijä. Kuvituskuva.

– Direktiivillä asetetaan minimi, ja jäsenmaat saavat harkita, pitäisikö soveltamisalan olla laajempi ja koskea muitakin kuin direktiivissä olevia aloja. Direktiiviä sovelletaan valtioon, kuntiin ja yksityiseen sektoriin, mutta yksityinen sektori on rajattu. Organisaatiossa pitäisi olla vähintään 50 työntekijää tai vuosittainen liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa. Eli se rajaa lain soveltamisalasta paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Meidän on mietittävä, ovatko nuo direktiivin asettamat vähimmäisvaatimukset riittäviä.

Mitä väärinkäytösten ilmoittaja tarkoittaa?



– Ilmoittaja tunnistaa väärinkäytöksen ja hänellä on joku taho tai kanava, jolle toimittaa ilmoitus. Se on whistleblowing-prosessi kaikessa yksinkertaisuudessaan, kertoo hallintotieteen emeritusprofessori Ari Salminen .

– Siinä on kaksi puolta. Toinen on se, että yritetään saada vakavia väärinkäytöksiä tai korruptiota ilmoitettua ja estettyä. Ilmoittajahan ei ryhdy niitä korjaamaan, vaan tekee ilmoituksen. Ilmoittaminen voi myös toimia organisaatiossa johtamisen välineenä. Organisaatiota voi kehittää, kun on järkevä ja toimiva kanava, johon henkilökunta tietää voivansa tehdä ilmoituksia jos näkee taloudellisia, henkilöstöön tai ympäristöön kohdistuvia väärinkäytöksiä. Suurissa yrityksissä on tällaisia kanavia.